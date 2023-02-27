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28 минут назад

Пушилин прокомментировал попытки наступления ВСУ в районе Угледара

ТАССиещё 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать на угледарском направлении, но российские силы успешно выдерживают эти контратаки и отбивают их. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин прокомментировал попытки наступления ВСУ в районе Угледара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Там [на угледарском направлении] идет позиционное противостояние. Противник постоянно пытается контратаковать, пытается улучшить свои позиции, отбить свои ранее потерянные позиции. Но [российские] подразделения достаточно успешно в сложных условиях выдерживают контратаки противника и при первых возможностях стараются улучшить свои позиции", - сказал Пушилин в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

Угледар расположен к юго-западу от Донецка. В ДНР заявляли, что город является важным логистическим узлом, взятие которого откроет возможности для нанесения ударов по украинским позициям на нескольких направлениях, а также позволит остановить снабжение группировки ВСУ на марьинском направлении, откуда, в частности, ведутся обстрелы западной части Донецка. Сообщалось, что российские силы уже закрепились в южной и восточной частях Угледара.

Армия,Денис Пушилин,
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