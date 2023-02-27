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26 минут назад

Пушилин заявил, что взрыв дамбы в Артемовске не повлияет на продвижение ВС РФ

Газета.Ru

Временно исполняющий обязанности (врио) главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взрыв дамбы в Артемовске не повлияет на продвижение ВС РФ. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин заявил, что взрыв дамбы в Артемовске не повлияет на продвижение ВС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также назвал «медвежьей услугой» взрыв дамбы в Артемовске со стороны ВСУ.

Испанская газета El Pais сообщила, что часть города Артемовск (украинское название — Бахмут) после взрыва украинскими военными дамбы выглядит как огромная лужа.

Советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский 25 февраля сообщил, что Вооруженные силы Украины взорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских войск и заставить мирных граждан покинуть город. Официально Киев не признал эти обвинения.

Армия,Игорь Кимаковский,Денис Пушилин,
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