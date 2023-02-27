В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
17 минут назад

В Варшаве признали, что Польша начала поставки вооружений Киеву до начала СВО

Газета.Ru

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава начала отправку вооружений Украине еще до начала специальной военной операции России (СВО). Он назвал Польшу «лидером поддержки Украины», сообщает Gazeta Prawna.

В Варшаве признали, что Польша начала поставки вооружений Киеву до начала СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На данный момент мы предоставили Вооруженным силам Украины танки Т-72, артиллерийские снаряды и боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы», — сказал он.

Блащак добавил, что в ближайшее время Варшава передаст Киеву еще танки Leopard 2. Он призывал союзников по НАТО более активно участвовать в помощи Украине, ускорить поставки вооружений и подготовку украинских военных.

«Мы не будем отклоняться от этого пути, потому что свободная Украина означает свободную Польшу», — сказал министр обороны Польши.

Блащак также заявил, что основой безопасности страны является сильная польская армия.

«Мы должны быть готовы к любым неожиданностям, у американцев есть термин для такой политики мира через силу», — сказал министр.

Армия,Мариуш Блащак,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий