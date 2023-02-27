В Варшаве признали, что Польша начала поставки вооружений Киеву до начала СВО

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава начала отправку вооружений Украине еще до начала специальной военной операции России (СВО). Он назвал Польшу «лидером поддержки Украины», сообщает Gazeta Prawna.

«На данный момент мы предоставили Вооруженным силам Украины танки Т-72, артиллерийские снаряды и боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы», — сказал он.

Блащак добавил, что в ближайшее время Варшава передаст Киеву еще танки Leopard 2. Он призывал союзников по НАТО более активно участвовать в помощи Украине, ускорить поставки вооружений и подготовку украинских военных.