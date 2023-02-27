Германия и США проведут совместные учения в Польше

Военнослужащие Германии, США и Польши проведут совместные учения на польской территории, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Об этом пишет РБК со ссылкой на телеканал ARD.

Ожидается, что учения пройдут в ближайшее время и станут знаком поддержки странам Балтии и Восточной Европы. Маневры призваны показать, что Германия и США выполняют свои обязательства как члены НАТО. Писториус подчеркнул, что сейчас альянс стал «намного сильнее и гораздо более сплоченным», чем до начала спецоперации.

Министр также заявил о необходимости увеличения оборонного бюджета Германии. Ранее сообщалось, что в бюджете на 2023 год Минобороны заложило слишком мало средств на проведение военных учений. Расходы на маневры оцениваются в 340 млн евро, а у министерства есть только 253 млн евро.