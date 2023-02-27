В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Германия и США проведут совместные учения в Польше

Елена Прошина

Военнослужащие Германии, США и Польши проведут совместные учения на польской территории, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Об этом пишет РБК со ссылкой на телеканал ARD.

Германия и США проведут совместные учения в Польше
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ожидается, что учения пройдут в ближайшее время и станут знаком поддержки странам Балтии и Восточной Европы. Маневры призваны показать, что Германия и США выполняют свои обязательства как члены НАТО. Писториус подчеркнул, что сейчас альянс стал «намного сильнее и гораздо более сплоченным», чем до начала спецоперации.

Министр также заявил о необходимости увеличения оборонного бюджета Германии. Ранее сообщалось, что в бюджете на 2023 год Минобороны заложило слишком мало средств на проведение военных учений. Расходы на маневры оцениваются в 340 млн евро, а у министерства есть только 253 млн евро.

Ранее сообщалось, что из-за расходов на поддержку Украины Германии придется увеличить военный бюджет как минимум на 10,7 млрд евро в следующем году. Однако глава Минобороны рассчитывает на еще большие средства.

Армия,Борис Писториус,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий