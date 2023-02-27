В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
24 минуты назад

Офицер ЛНР в отставке Марочко сообщил о неудачной попытке контратаки ВСУ под Кременной

Газета.Ruиещё 1

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые за долгое время попытались контратаковать российские силы под Кременной, но потерпели неудачу.

В ЛНР сообщили о неудачной попытке контратаки ВСУ под Кременной
Фото: газета.ругазета.ру

Он отметил, что ранее командование ВСУ на Кременском направлении придерживалось тактики глухой обороны, чтобы восстановить боеспособность своих подразделений. Однако вскоре украинские солдаты получили другой приказ.

«Пренебрегая докладами командиров на местах о небоеспособности, вчера вышестоящим военным руководством были отданы распоряжения перейти к наступательным действиям», — сказал Марочко.

По его словам, эта контратака обернулась для ВСУ необоснованными потерями, и они были вынуждены отойти на занимаемые позиции.

Ранее Марочко сообщал, что российские военные уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной.

Армия,Андрей Марочко,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий