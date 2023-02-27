Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые за долгое время попытались контратаковать российские силы под Кременной, но потерпели неудачу.

Фото: газета.ру газета.ру

Он отметил, что ранее командование ВСУ на Кременском направлении придерживалось тактики глухой обороны, чтобы восстановить боеспособность своих подразделений. Однако вскоре украинские солдаты получили другой приказ.

«Пренебрегая докладами командиров на местах о небоеспособности, вчера вышестоящим военным руководством были отданы распоряжения перейти к наступательным действиям», — сказал Марочко.

По его словам, эта контратака обернулась для ВСУ необоснованными потерями, и они были вынуждены отойти на занимаемые позиции.