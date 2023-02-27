В ЛНР сообщили о неудачной попытке контратаки ВСУ под Кременной

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые за долгое время попытались контратаковать российские силы под Кременной, но потерпели неудачу.
Он отметил, что ранее командование ВСУ на Кременском направлении придерживалось тактики глухой обороны, чтобы восстановить боеспособность своих подразделений. Однако вскоре украинские солдаты получили другой приказ.
«Пренебрегая докладами командиров на местах о небоеспособности, вчера вышестоящим военным руководством были отданы распоряжения перейти к наступательным действиям», — сказал Марочко.
По его словам, эта контратака обернулась для ВСУ необоснованными потерями, и они были вынуждены отойти на занимаемые позиции.
Ранее Марочко сообщал, что российские военные уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной.