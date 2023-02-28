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22 минуты назад

Премьер Японии сообщил о закупке в США ракет Tomahawk

ТАССиещё 1

Правительство Японии намерено закупить в США до 400 крылатых ракет Tomahawk, поскольку национальная промышленность не успевает разрабатывать и производить соответствующие собственные вооружения. Об этом заявил во вторник в бюджетной комиссии нижней палаты парламента премьер-министр Фумио Кисида.

Премьер Японии сообщил о закупке в США ракет Tomahawk
Фото: flickr.comflickr.com

"Мы приняли решение о закупке ракет в США с учетом реальной ситуации с графиком выпуска отечественных вооружений такого типа и наших производственных возможностей", - сказал он.

Глава кабинета дал понять, что Токио намерен ускорять осуществление программы создания собственных модернизированных ракет, способных стать частью потенциала так называемого ответного удара по территории потенциального противника.

Правительство Японии, как сообщила во вторник газета Yomiuri, намерено уже в 2023 финансовом году заключить контракт на единовременную закупку в США до 400 ракет Tomahawk. Токио ранее просил у Вашингтона согласия на 500 ракет, однако это количество пришлось сократить с учетом американских производственных возможностей.

Одновременно Токио ведет сейчас модернизацию собственных ракет "Тип-12", их дальность должна превысить 1 000 км. Эти вооружения создаются для мобильных наземных установок, а также для кораблей и самолетов. Однако в графике их модернизации могут возникнуть задержки, отметила газета Yomiuri.

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