ВМФ России получит в 2023 году две атомных подлодки

В 2023 году "Севмаш" передаст ВМФ России два атомных подводных крейсера - стратегический ракетоносец "Александр III" и многоцелевую ударную субмарину "Красноярск".
"Севмаш" набрал ритм, благодаря которому теперь вновь сдает заказчику одну-две атомные подводные лодки в год. Так было в 2021 и 2022 годах. Надеемся, что так будет и в 2023 году. Это будут стратег "Александр III" и многоцелевая - "Красноярск", - рассказал в интервью РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Он также сообщил, что срок строительства подводных атомоходов сократится до шести лет. Произойдет это в 2028 году.
АПЛ "Александр III" - четвертая атомная субмарина модернизированного проекта 955А "Борей-А". Стратегический ракетоносец, оснащенный баллистическими ракетами межконтинентального класса "Булава". Заложен в 2015 году, спущен на воду в 2022-м. Достраивается на плаву, готовится к швартовным испытаниям.
АПЛ "Красноярск" - третий корабль модернизированного проекта 885М "Ясень-М". Заложен в 2014 году, спущен на воду в 2021-м. Проходит заводские ходовые испытания. "Красноярск" станет последним кораблем серии, вооруженным только крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр". Следующая АПЛ проекта, "Пермь" сможет также использовать гиперзвуковые "Цирконы".