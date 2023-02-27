ВМФ России получит в 2023 году две атомных подлодки

"Севмаш" набрал ритм, благодаря которому теперь вновь сдает заказчику одну-две атомные подводные лодки в год. Так было в 2021 и 2022 годах. Надеемся, что так будет и в 2023 году. Это будут стратег "Александр III" и многоцелевая - "Красноярск", - рассказал в интервью РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.