Стали известны планы создания нового российского авианосца

Сегодня в России существуют две концепции перспективного авианосца для Военно-морского флота, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

По его словам, они выработаны как в корпорации, так и на флоте. Их объединяет понимание того, что судно должно быть атомным. После того, как будет утверждена концепция корабля, будет решаться вопрос о месте его строительства, объеме средств и сроках окончания работ. Рахманов отметил, что в настоящее время идет обсуждение по водоизмещению будущего авианосца.

Также он сообщил, что строить атомные подводные лодки в России с 2028 года будут быстрее – срок возведения сократится с семи до шести лет. Это будет касаться субмарин, которые будут заложены в 2027 году. Срок строительства позволят сократить технологические решения. Также этому будет способствовать строительство серийных образцов.