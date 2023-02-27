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1 час назад

Стали известны планы создания нового российского авианосца

Елена Прошина

Сегодня в России существуют две концепции перспективного авианосца для Военно-морского флота, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

Стали известны планы создания нового российского авианосца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, они выработаны как в корпорации, так и на флоте. Их объединяет понимание того, что судно должно быть атомным. После того, как будет утверждена концепция корабля, будет решаться вопрос о месте его строительства, объеме средств и сроках окончания работ. Рахманов отметил, что в настоящее время идет обсуждение по водоизмещению будущего авианосца.

Также он сообщил, что строить атомные подводные лодки в России с 2028 года будут быстрее – срок возведения сократится с семи до шести лет. Это будет касаться субмарин, которые будут заложены в 2027 году. Срок строительства позволят сократить технологические решения. Также этому будет способствовать строительство серийных образцов.

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Что касается неатомных подлодок, воздухонезависимая энергетическая установка предусматривает использование литий-ионных батарей, что повысит их боевые возможности. Эти батареи обладают повышенной мощностью при той же массе и габаритах, что и существующие аккумуляторные батареи, отметил Рахманов.

Армия,Алексей Рахманов,Объединенная судостроительная корпорация,
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