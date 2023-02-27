Британская армия заказала 70 высокомобильных транспортеров Jackal

Министерство обороны Великобритании заключило контракт с альянсом Supacat-Babcock на поставку 70 машин High Mobility Transporter (серия HMT 400) Jackal для британской армии. Об этом сообщает The Defense Post.
По данным издания, машины должны быть доставлены в войска к марту 2024 года. Стоимость контракта не раскрывается. Отмечается, что заказ может быть увеличен до 240 легких бронированных машин, "если этого потребуют оперативные требования". Jackal HMT 400 был впервые представлен в 2008 году в Афганистане. Всего собрано около 600 таких машин в конфигурациях 4×4, 6×6, а также в виде кабриолета Extenda и в версии с дополнительным комплектом противоминной и баллистической защиты.
Ранее сообщалось, что минобороны Великобритании отложило на 18 месяцев принятие на вооружение британской боевой машина пехоты (БПМ) Ajax, из-за вибрации в которой зафиксированы случаи потери слуха у солдат. Издание напоминает, что проект Ajax по созданию 589 современных машин, стоимость которого составляет 5,5 млрд фунтов стерлингов, вызвал резкую критику, поскольку он реализуется уже почти 13 лет, но до сих пор в армию не поступила ни одна из них.