Британская армия заказала 70 высокомобильных транспортеров Jackal

Министерство обороны Великобритании заключило контракт с альянсом Supacat-Babcock на поставку 70 машин High Mobility Transporter (серия HMT 400) Jackal для британской армии. Об этом сообщает The Defense Post.

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По данным издания, машины должны быть доставлены в войска к марту 2024 года. Стоимость контракта не раскрывается. Отмечается, что заказ может быть увеличен до 240 легких бронированных машин, "если этого потребуют оперативные требования". Jackal HMT 400 был впервые представлен в 2008 году в Афганистане. Всего собрано около 600 таких машин в конфигурациях 4×4, 6×6, а также в виде кабриолета Extenda и в версии с дополнительным комплектом противоминной и баллистической защиты.