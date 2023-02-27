Канадцы взбунтовались против поставок оружия Киеву

Антивоенный митинг с призывами к правительству Канады прекратить военную помощь Украине и выйти из НАТО прошел в Галифаксе в воскресенье 26 февраля. Об этом сообщил телеканал CTV Atlantic.

«НАТО должно было быть защитой, а не наступлением», - отметила Кэтрин Винклер, член организации «Голос женщин за мир» канадской провинции Новая Шотландия.

Протестующие заявили, что Канада «способствует конфронтации и вносит свой вклад в продолжение насилия», усугубляя «страдания украинцев от разорения».

«Мы вносим вклад в продолжение и усиление», - сказала одна из активисток, добавив, что собравшиеся не отрицают факт того, что «украинский народ страдает».

Напомним, что Канада занимает ярко выраженную русофобскую позицию, активно поддерживает оружием киевский режим и заявила о готовности предоставить Украине восьми танков Leopard-2.