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24 минуты назад

В США рассказали о потерях Польши на Украине

Lenta.ruиещё 2

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, какие потери понес корпус Польши в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.

В США рассказали о потерях Польши на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Макгрегор сообщил, что на Украине присутствуют 20 тысяч военнослужащих из Польши, которые сражаются на стороне ВСУ. Он заявил о потере 2500 польских наемников и подчеркнул, что «они умерли не на родине, а на Украине».

Ранее Макгрегор высказался о будущем ВСУ без поддержки НАТО. По его словам, украинская армия развалится без помощи альянса. При этом России, по мнению военного из США, «удалось нарастить самый мощный и крупный военный потенциал за последние тридцать лет». Макгрегор также призвал прислушаться к президенту России Владимиру Путину во избежание ядерной катастрофы.

Армия,Дуглас Макгрегор,Владимир Путин,НАТО,Пентагон,
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