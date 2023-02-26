В США рассказали о потерях Польши на Украине

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, какие потери понес корпус Польши в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.

Макгрегор сообщил, что на Украине присутствуют 20 тысяч военнослужащих из Польши, которые сражаются на стороне ВСУ. Он заявил о потере 2500 польских наемников и подчеркнул, что «они умерли не на родине, а на Украине».