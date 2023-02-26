В США рассказали о потерях Польши на Украине

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, какие потери понес корпус Польши в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.
Макгрегор сообщил, что на Украине присутствуют 20 тысяч военнослужащих из Польши, которые сражаются на стороне ВСУ. Он заявил о потере 2500 польских наемников и подчеркнул, что «они умерли не на родине, а на Украине».
Ранее Макгрегор высказался о будущем ВСУ без поддержки НАТО. По его словам, украинская армия развалится без помощи альянса. При этом России, по мнению военного из США, «удалось нарастить самый мощный и крупный военный потенциал за последние тридцать лет». Макгрегор также призвал прислушаться к президенту России Владимиру Путину во избежание ядерной катастрофы.