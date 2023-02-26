Американский разведчик назвал сроки капитуляции Украины

«Украина не протянет в конфликте до конца лета. Армия истощит боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если вы лишились снарядов, вы все умрете», — заявил Риттер. Также, по его словам, в октябре произойдет полная капитуляция президента Украины Владимир Зеленского.