В Египте разбился военный самолет. Об этом сообщает Egypt Independent со ссылкой на заявление представителя египетских вооруженных сил полковника Гариба Абдель-Хафеза.

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По словам полковника, самолет потерпел крушение из-за технической неисправности во время учебного вылета. При этом пилоту удалось «выжить без травм».

Характер неисправности и причина происшествия не называется, тип самолета также не раскрывается — представитель египетской армии упомянул, что речь идет об учебном самолете.

На вооружении ВВС Египта находятся учебные истребители Mirage 2000B, Mirage 5-SDD, F-16B/D, МиГ-21УМ, а также учебно-боевые самолеты L-39, L-59E, EMB-312, Alphajet MS1 и MS2, Grob G-115E, Hongdu JL-8 и K-8E.

Ранее сообщалось, что при заходе на посадку в аэропорт в провинции Йенбай разбился самолет Су-22 военно-воздушных сил (ВВС) Вьетнама.