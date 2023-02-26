В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

В Египте разбился военный самолет

Газета.Ru

В Египте разбился военный самолет. Об этом сообщает Egypt Independent со ссылкой на заявление представителя египетских вооруженных сил полковника Гариба Абдель-Хафеза.

В Египте разбился военный самолет
Фото: газета.ругазета.ру

По словам полковника, самолет потерпел крушение из-за технической неисправности во время учебного вылета. При этом пилоту удалось «выжить без травм».

Характер неисправности и причина происшествия не называется, тип самолета также не раскрывается — представитель египетской армии упомянул, что речь идет об учебном самолете.

На вооружении ВВС Египта находятся учебные истребители Mirage 2000B, Mirage 5-SDD, F-16B/D, МиГ-21УМ, а также учебно-боевые самолеты L-39, L-59E, EMB-312, Alphajet MS1 и MS2, Grob G-115E, Hongdu JL-8 и K-8E.

Ранее сообщалось, что при заходе на посадку в аэропорт в провинции Йенбай разбился самолет Су-22 военно-воздушных сил (ВВС) Вьетнама.

Пилоту было приказано катапультироваться, но он пытался спасти самолет. В результате Су-22 разбился, а летчик погиб.

Армия,В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий