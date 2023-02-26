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1 час назад

В Запорожской области заявили о переброске частей ВСУ к границам Приднестровья

Lenta.ru

Украинские войска перемещаются все ближе к границам Приднестровья. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

В Запорожье заявили о переброске частей ВСУ к границам Приднестровья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он заявил, что, согласно оперативной информации, власти Украины отдали приказ о переброске войск ближе к Приднестровью. По словам Рогова, «с большой долей вероятности можно говорить, что [президент Украины Владимир] Зеленский готовится напасть на Приднестровье».

Помимо этого, член главного совета администрации Запорожской области заключил, что планы Киева доказывают необходимость расширения границ спецоперации до Одессы.

Армия,В мире,Владимир Рогов,
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