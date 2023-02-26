В Белом доме высказались об отправке истребителей Украине

В обозримом будущем Вашингтон не видит решения вопроса по поводу отправки Украине истребителей F-16. Об этом заявили в Белом доме, передает ТАСС.
Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал об отсутствии у Украины нужды в поставках истребителей F-16 в скором времени. По его словам, боевая авиация понадобится Киеву в долгосрочной перспективе.
Ранее телеканал CNN сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в США список желаемого вооружения, включая истребители F-16. Они, по мнению Зеленского, нужны Украине для ускорения окончания боевых действий.