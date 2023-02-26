В Белоруссии подсчитали возможных мобилизованных

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что в случае введения в стране военного положения будет мобилизовано порядка 1,5 миллиона человек. Об этом пишет Белта.

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«Если взять по численности военные организации государства, может быть, раскрою некоторые секретные сведения — структуры военной организации государства, не Вооруженных Сил, составят где-то до 1,5 миллиона человек в случае объявления военного положения и перевода экономики на военные рельсы», — подсчитал Вольфович.

Секретарь белорусского Совбеза также добавил, что всего в Белоруссии проживает девять миллионов граждан, восемь из которых при необходимости будут работать в промышленности, образовании и медучреждениях.

«Потому что жизнь не остановишь, и в военное время нужно заниматься этим», — поделился он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не желает войны, но готова защищать суверенитет. По его словам, страна выступает за мирное решение проблем.