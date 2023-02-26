Генштаб ВС Франции назвал недостаточные запасы оружия авантюрой

"Западные армии, в том числе французская, должны пересмотреть политику в отношении резервов боеприпасов. Недостаточные запасы - это авантюра, на которую еще можно было пойти, когда мы сталкивались с войнами по нашему выбору. Перед лицом риска навязанной войны такая авантюра больше не возможна", - сказал он.