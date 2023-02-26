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46 минут назад

Генштаб ВС Франции назвал недостаточные запасы оружия авантюрой

ТАССиещё 1

Вооруженные силы западных стран должны пересмотреть политику в отношении запасов боеприпасов, недостаточные запасы больше не допустимы. Такое мнение выразил в воскресенье начальник главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Генштаб ВС Франции назвал недостаточные запасы оружия авантюрой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Западные армии, в том числе французская, должны пересмотреть политику в отношении резервов боеприпасов. Недостаточные запасы - это авантюра, на которую еще можно было пойти, когда мы сталкивались с войнами по нашему выбору. Перед лицом риска навязанной войны такая авантюра больше не возможна", - сказал он.

Ранее заместитель председателя комиссии по международным делам, обороне и вооруженным силам Сената (верхняя палата парламента) Франции Седрик Перрен заявил, что Париж не может поставлять Киеву больше вооружений, поскольку армия республики не располагает ими в достаточном количестве.

Армия,Тьерри Буркхард,Генштаб,
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