Генштаб ВС Франции назвал недостаточные запасы оружия авантюрой

Вооруженные силы западных стран должны пересмотреть политику в отношении запасов боеприпасов, недостаточные запасы больше не допустимы. Такое мнение выразил в воскресенье начальник главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард в интервью газете Le Journal du Dimanche.
"Западные армии, в том числе французская, должны пересмотреть политику в отношении резервов боеприпасов. Недостаточные запасы - это авантюра, на которую еще можно было пойти, когда мы сталкивались с войнами по нашему выбору. Перед лицом риска навязанной войны такая авантюра больше не возможна", - сказал он.
Ранее заместитель председателя комиссии по международным делам, обороне и вооруженным силам Сената (верхняя палата парламента) Франции Седрик Перрен заявил, что Париж не может поставлять Киеву больше вооружений, поскольку армия республики не располагает ими в достаточном количестве.