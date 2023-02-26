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21 минуту назад

Минобороны назвало число уничтоженных самолетов ВСУ с начала СВО

Илья Родин

Российские военнослужащие уничтожили свыше 600 различных самолетов и вертолетов ВВС Украины с начала специальной операции. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в официальном канале.

Минобороны назвало число уничтоженных самолетов ВСУ с начала СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что с 24 февраля 2022 года российские летчики, комплексы ПВО уничтожили 211 вертолетов, 390 самолетов, свыше 3,2 тыс. беспилотников.

Кроме того, в результате боевых действий противник за 12 месяцев потерял 405 ЗРК, 4222 орудия полевой артиллерии и минометов.

Только за последние сутки, отметили в пресс-службе, были сбиты вертолет Ми-8 и семь беспилотных аппаратов.

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Ранее сообщалось, что российские военные за сутки сбили три боевых самолета ВВС Украины.

Армия,Минобороны России,
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