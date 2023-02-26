МО РФ сообщило об уничтожении шести диверсионных разведгрупп ВСУ

Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили на купянском направлении шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ, потери противника составили до 60 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Кисловка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное Харьковской области уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.
По его словам, общие потери противника за сутки на этом направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.