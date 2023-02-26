МО РФ сообщило об уничтожении шести диверсионных разведгрупп ВСУ

"На купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Кисловка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное Харьковской области уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.