Минобороны назвало число уничтоженных самолетов ВСУ с начала СВО

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 390 самолетов, 211 вертолетов, 3 243 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 8 042 танка и других боевых бронированных машин, 1 045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 222 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 556 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявил Конашенков.