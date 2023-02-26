Зеленский передаст Вашингтону список необходимого Киеву оружия

По данным источников, Зеленский встретился с американскими конгрессменами и рассказал им о своих планах.

Ранее сообщалось о визите в Киев американской делегации во главе с председателем комитета по международным делам Палаты представителей Майклом Макколом. По итогам своего визита он заявил, что США необходимо передать Украине еще больше оружия, включая ракетные комплексы ATACMS.