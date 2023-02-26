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1 час назад

CNN: Зеленский передаст Вашингтону список необходимого Киеву оружия

Российская Газетаиещё 3

Владимир Зеленский отправит США список вооружений, включающий истребители F-16. Об этом узнал телеканал CNN.

Зеленский передаст Вашингтону список необходимого Киеву оружия
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA

По данным источников, Зеленский встретился с американскими конгрессменами и рассказал им о своих планах.

"Для ускорения окончания конфликта, ВСУ необходимы боевые самолеты", - подчеркнул политик.

Ранее сообщалось о визите в Киев американской делегации во главе с председателем комитета по международным делам Палаты представителей Майклом Макколом. По итогам своего визита он заявил, что США необходимо передать Украине еще больше оружия, включая ракетные комплексы ATACMS.

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