В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
16 минут назад

Военкор назвал последствия передачи польских танков Украине

Lenta.ruиещё 1

Военный корреспондент Дмитрий Стешин оценил последствия передачи польских танков Leopard Украине. Об этом он написал в Telegram-канале.

Военкор назвал последствия передачи польских танков Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам обозревателя, данное решение лишило Варшаву поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

«Схема простая: "Нет "Леопардов" — есть нефть, есть "Леопарды" — нет нефти», — написал он.

Накануне глава польской нефтегазовой компании Orlen Даниэль Обайтек заявил об остановке поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Польшу.

«Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы были полностью готовы. Только 10 процентов сырья поступало к нам из России, и мы заменим его нефтью из других источников. Это результат диверсификации, которую мы проводили в последние несколько лет», — написал Обайтек.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что направленные польской стороной танки Leopard уже доставлены на Украину.

Польша доставила на Украину танки Leopard

«Сегодня польские Leopard уже попали на Украину», — заявил политик на открытии заседания Совета национальной безопасности Польши.

Армия,Мариуш Блащак,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий