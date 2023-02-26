Военкор назвал последствия передачи польских танков Украине

«Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы были полностью готовы. Только 10 процентов сырья поступало к нам из России, и мы заменим его нефтью из других источников. Это результат диверсификации, которую мы проводили в последние несколько лет», — написал Обайтек.