Спецоперация на Украине 26 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 26 февраля 2023 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Советник Пушилина раскрыл детали о подрыве дамбы в Артемовске

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Вооруженные силы Украины взорвали дамбу в Артемовске, чтобы препятствовать наступлению российских войск. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

Он отметил, что в результате инцидента потоки воды обрушились на Артемовск.

«Таким образом они пробуют остановить наше наступление. Возможно, они решили отрезать наши штурмовые подразделения от тыловых структур, чтобы замедлить подвоз боеприпасов», — предположил Кимаковский.

Он также отметил, что украинские войска объявили об эвакуации мирных жителей. По его словам, цель украинской стороны — создать в Артемовске невыносимые для пребывания условия, а также сделать восстановление города экономически невыгодным.

Кимаковский предположил, что подрыв дамбы может свидетельствовать о намерении украинских военных покинуть Артемовск.

Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли ДНР

Украинская сторона за прошедшие сутки 19 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики, использовав 95 боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Со стороны вооруженных формирований Украины за минувшие сутки было зафиксировано 19 фактов обстрела. В направлении Донецка украинские войска совершили 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. В направлении Горловки — пять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. Всего ВСУ применили 95 единиц различных боеприпасов.

Американский полковник рассказал, что будет с ВСУ без поддержки НАТО

Вооруженные силы Украины развалятся без помощи специалистов из НАТО. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости со ссылкой на выпуск Fox News.

«Без натовских военных, которые будут комплектовать подразделения и выполнять боевые задачи, ВСУ развалятся», — считает он.