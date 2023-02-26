Спецоперация на Украине 26 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 26 февраля 2023 года.
Вооруженные силы Украины взорвали дамбу в Артемовске, чтобы препятствовать наступлению российских войск. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.
Он отметил, что в результате инцидента потоки воды обрушились на Артемовск.
«Таким образом они пробуют остановить наше наступление. Возможно, они решили отрезать наши штурмовые подразделения от тыловых структур, чтобы замедлить подвоз боеприпасов», — предположил Кимаковский.
Он также отметил, что украинские войска объявили об эвакуации мирных жителей. По его словам, цель украинской стороны — создать в Артемовске невыносимые для пребывания условия, а также сделать восстановление города экономически невыгодным.
Кимаковский предположил, что подрыв дамбы может свидетельствовать о намерении украинских военных покинуть Артемовск.
Украинская сторона за прошедшие сутки 19 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики, использовав 95 боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Со стороны вооруженных формирований Украины за минувшие сутки было зафиксировано 19 фактов обстрела. В направлении Донецка украинские войска совершили 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. В направлении Горловки — пять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. Всего ВСУ применили 95 единиц различных боеприпасов.
Вооруженные силы Украины развалятся без помощи специалистов из НАТО. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости со ссылкой на выпуск Fox News.
«Без натовских военных, которые будут комплектовать подразделения и выполнять боевые задачи, ВСУ развалятся», — считает он.
Макгрегор уточнил, что на Украине наблюдается острая нехватка солдат, поэтому Киев вынужден «калечить мальчишек, стариков и женщин в рядах своей армии».