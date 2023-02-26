В США выразили уверенность в намерении КНР помочь России

США уверены в намерениях Китая начать поставку вооружений России. Вашингтон намерен помешать Пекину это сделать. Такое заявление сделал глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью телекомпании СBS.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы уверены в том, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления военной техники», — заявил Бернс.

По его словам, Китай пока не принял этого решения, однако у Вашингтона есть все подозрения полагать, что власти серьезно рассматривают эту возможность. Глава ЦРУ добавил, что у них уже есть доказательства поставок китайской военной техники России.

Бернс подчеркнул, что США в связи с этим считают необходимым четко донести до руководства Китая, какие последствия их могут ждать за этот шаг.

Ведущая телеканала спросила у директора ЦРУ, значит ли это, что цель администрации США, которая посчитала необходимым публично раскрыть собранную разведкой информацию на этот счет, заключается в том, чтобы таким образом попытаться убедить Китай отказаться от этого решения. Бернс ответил утвердительно.