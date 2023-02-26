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21 минуту назад

Boeing объявил о прекращении производство истребителей F/A-18 Super Hornet в 2025 году

Газета.Ruиещё 1

Компания Boeing объявила о прекращении производства с 2025 года палубных истребителей F/A-18 Super Hornet, которые широко используются на американских авианосцах. Об этом сообщает American Military News.

Boeing объявил о прекращении выпуска F/A-18 Super Hornet в 2025 году
Фото: BoeingBoeing

Издание отмечает, что сборочный цех этих самолетов находится в Сент-Луисе, где трудится около 15,8 тыс человек, из которых 1,5 тыс сотрудников сосредоточены на программе F/A-18. Представитель Boeing Дебора Ван Нироп заявила, что всех их перераспределят на другие производственные программы.

Старший исполнительный директор Boeing в Сент-Луисе Стив Нордлунд отметил, что компания заранее объявляет о прекращении производства самолетов, чтобы свернуть закупки комплектующих с длительным сроком поставки и дать время на переподготовку сотрудников.

При этом техническое обслуживание и модернизация уже построенных самолетов может продолжаться «десятилетиями». Кроме того, производство новых F/A-18 может быть продлено до 2027 года, если эти самолеты закупят ВМС Индии.

Ранее сообщалось, что инженеры ВМС США во время боевого похода впервые отремонтировали самолет F/A-18E Super Hornet, это стало первой технической операцией подобного рода в истории.

Отмечается, что самолет принадлежал авиакрылу авианосца USS George HW Bush. В августе 2022 года у самолета загорелся правый двигатель во время полета, что привело к значительным повреждениям — огневому и тепловому поражению двери, вентиляционного экрана, шпангоутов, обшивки, моторного отсека и «всего сопутствующего оборудования».

Обычно такие повреждения приводят к тому, что самолет не эксплуатируется до конца похода, а затем его снимают с авианосца и отправляют на завод. Однако в этот раз пилоты убедили инженеров попробовать отремонтировать машину своими силами. В результате машину восстановили за 30 дней и ее статус боевой единицы не изменился.

Армия,Boeing,
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