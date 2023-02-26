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34 минуты назад

СМИ: В Китае назвали внушающее ужас российское оружие

Елена Прошина

В Китае заявили, что российские подводные лодки проекта 955 «Борей» могут представлять серьезную угрозу для НАТО, с которой необходимо считаться. Характеристики судна позволяют ему оставаться незамеченным, а вооружение способно нанести критический удар по инфраструктуре любой страны. Такое мнение выразил автор китайского издания Sohu, передает URA.RU.

СМИ: В Китае назвали внушающее ужас российское оружие
Фото: РамблерРамблер

Он пишет, что стоит «Борею» выйти в море, как у Североатлантического альянса появятся причины для беспокойства. При этом НАТО большую часть пути подводной лодки даже не будет подозревать о начале миссии.

«Другими словами, Россия разоблачит местонахождение "Борея" только в том случае, если захочет припугнуть НАТО, и та ничего не может с этим сделать», — уверен автор Sohu.

Кроме того, он привел доказательную базу, согласно которой каждая ракета «Булава», установленная на «Борее», несет до 10 ядерных боеголовок. Максимальная дальность полета снаряда при этом достигает до 10 тысяч километров. Массовый удар подобным оружием в совокупности позволит нанести противнику ядерный удар, результатом которого станут критические повреждения и потери для любого государства. Автор китайского издания подчеркивает, что «Борей» при этом остается одной из самых незаметных подлодок, поэтому эффект неожиданности дает судну дополнительное преимущество.

Армия,НАТО,
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