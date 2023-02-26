СМИ: В Китае назвали внушающее ужас российское оружие

В Китае заявили, что российские подводные лодки проекта 955 «Борей» могут представлять серьезную угрозу для НАТО, с которой необходимо считаться. Характеристики судна позволяют ему оставаться незамеченным, а вооружение способно нанести критический удар по инфраструктуре любой страны. Такое мнение выразил автор китайского издания Sohu, передает URA.RU.

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Он пишет, что стоит «Борею» выйти в море, как у Североатлантического альянса появятся причины для беспокойства. При этом НАТО большую часть пути подводной лодки даже не будет подозревать о начале миссии.

«Другими словами, Россия разоблачит местонахождение "Борея" только в том случае, если захочет припугнуть НАТО, и та ничего не может с этим сделать», — уверен автор Sohu.