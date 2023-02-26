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43 минуты назад

ВСУ за сутки 19 раз обстреливали ДНР

RT на русском

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки 19 раз обстреливали населённые пункты Донецкой Народной Республики, выпустив 95 снарядов.

ВСУ за сутки 19 раз обстреливали ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнем оказались районы трёх населённых пунктов Республики», — говорится в сообщении.

Речь идёт о Пантелеймоновке, Донецке и Макеевке.

Отмечается, что при обстрелах применялась ствольная артиллерия калибра 152 мм и 155 мм, а также реактивные системы залпового огня.

Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ взорвали дамбу в Артёмовске, чтобы осложнить жизнь гражданским.

Также сообщалось, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО.

Армия,Игорь Кимаковский,Денис Пушилин,
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