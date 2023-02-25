Российские бойцы дали трофейному БТР YPR-765 имя "Катюха"

Добровольческие отряды российских сил на юге Артемовска смогли взять в качестве трофея бронетранспортер YPR-765, ранее переданный ВСУ Нидерландами. Боевую машину захватили вместе с вооружением и боеприпасами и дали ей имя "Катюха". Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Дмитрий Кулько.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Боевики ВСУ активно использовали голландский БТР, чтобы подвозить боеприпасы на свои позиции в жилых домах Артемовска. На борту машины остались американский крупнокалиберный пулемет М2 12.7-мм и немецкий MG 42/59. Оба с комплектами патронов.

Новое название для иностранной машины российские добровольцы написали прямо на его борту белой краской.

Нидерланды передали Украине около 50 бронетранспортеров YPR-765, которые являются глубоко-модернизированной версией американского БТР M113. Большинство из них были уничтожены ВС РФ.