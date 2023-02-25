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25 минут назад

Минобороны России и СВР попали под новые санкции ЕС

Вечерняя Москваиещё 1

Министерство обороны России и Служба внешней разведки попали в десятый пакет санкций ЕС.

Минобороны России и СВР попали под новые санкции ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Теперь ограничения применяются в отношении 1473 физических и 205 юридических лиц. На указанных фигурантов наложено замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, — говорится на сайте Официального журнала ЕС.

ЕС 25 февраля ввел в действие десятый пакет санкций против России. Всего ограничения были введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц. Так, под санкции попали глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Под новые ограничительные меры ЕС также попали Альфа-банк, Росбанк и банк «Тинькофф».

Как считает политолог Юрий Светов, Россия смогла довольно успешно перестроить экономику после введения санкций. Новые санкционные пакеты не представляют значительной угрозы, однако страны Запада смогли добиться успеха в блокировке поступающей из России информации и продолжат работать в этом направлении, добавил собеседник «Вечерней Москвы».

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