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13 минут назад

Во Франции начались крупные военные учения «Орион»

Илья Родин

На юго-западе Франции начались беспрецедентные по масштабу военные учения с кодовым названием «Орион». Их ключевой задачей является подготовка армии к современному боевому конфликту, пишет Le Figaro.

Во Франции начались беспрецедентные военные учения по подготовке к войне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор статьи пояснил, что генштаб Франции задолго до начала противостояния на Украине принял решение об ужесточении подготовки солдат и офицеров.

Это было обусловлено необходимостью подготовить их к действиям в условиях конфликта высокой интенсивности, с равным по мощи и оснащению противником.

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По словам обозревателя, маневры «Орион» проводятся в рамках принятой генштабом концепции и призваны подготовить все компоненты армии к возможному крупномасштабному противостоянию.

Уточняется, что учения будут проходить с 23 по 11 марта, в них будут принимать участие порядка семи тыс. французских, британских, американских и испанских солдат.

Кроме того, в середине апреля пройдут маневры в Шампани. В них примут участие 12 тыс. военнослужащих, а также порядка трех тыс. единиц различной бронетехники.

Армия,Генштаб,
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