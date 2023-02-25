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10 минут назад

Над Южно-Китайским морем истребитель НОАК перехватил американский противолодочный самолет

Газета.Ru

Над Южно-Китайским морем истребитель НОАК перехватил американский противолодочный самолет P-8 Poseidon. Об этом сообщает Daily Mail.

Китайский истребитель перехватил американский самолет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным издания, китайский истребитель приблизился к американскому самолету на расстояние 150 метров и потребовал изменить курс около Парасельских островов. Чтобы избежать столкновения, американскому пилоту пришлось отвернуть. Издание отмечает, что Китай считает Парасельские острова своей территорией, хотя США не признают китайской юрисдикции. Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США вмешаются в случае нападения на филиппинские корабли, самолеты и суда в Южно-Китайском море. Об этом глава Пентагона заявил в ходе беседы с филиппинским коллегой Карлито Гальвесом.

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По словам Остина, вооруженное нападение на филиппинские вооруженные силы, самолеты и государственные суда, в том числе принадлежащие береговой охране, в любом месте Южно-Китайского моря вызовет обязательства США по взаимной обороне в соответствии со статьей IV американо-филиппинского договора о взаимной обороне 1951 года. До этого корабль береговой охраны НОАК направил боевой лазер на судно снабжения, доставлявшее продовольствие и личный состав на севший на мель филиппинский корабль Sierra Madre, который используется в качестве военной базы для контроля акватории вокруг Второй отмели Томаса на оспариваемом архипелаге Спратли.

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,
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