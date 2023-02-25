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1 час назад

В Запорожской области нашли американскую маркировку на фрагментах БПЛА

Майк Габриелян

Стала известна американская транспортная компания, зарабатывающая на поставках ударных беспилотников в зону украинского конфликта. Её название привёл в Telegram-канале представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В Запорожской области нашли американскую маркировку на фрагментах БПЛА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что в субботу беспилотник атаковал мирный дом в Днепрорудном Запорожской области. На одном из обломков дрона оказалась маркировка американской транспортной компании Uline и надпись Made in USA.

«Скорее всего, украинские боевики пользовались услугами этой транспортной компании по доставке этого беспилотника или комплектующих к нему», - сделал вывод Рогов.

Соцсети
Соцсети

Он отметил, что ВСУ помогает и другая американская логистическая компания – для перевозки миномётов «давно используют микроавтобусы глобальной почтовой службы DHL».

Сегодня ночью ударные дроны атаковали Днепрорудное в Запорожской области. Повреждена шахта лифта в многоквартирном доме на улице Ленина, 12б. На этой же улице произошел взрыв в районе дома № 17.

Армия,Владимир Рогов,
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