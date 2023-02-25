В Запорожской области нашли американскую маркировку на фрагментах БПЛА

Стала известна американская транспортная компания, зарабатывающая на поставках ударных беспилотников в зону украинского конфликта. Её название привёл в Telegram-канале представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Он рассказал, что в субботу беспилотник атаковал мирный дом в Днепрорудном Запорожской области. На одном из обломков дрона оказалась маркировка американской транспортной компании Uline и надпись Made in USA.

«Скорее всего, украинские боевики пользовались услугами этой транспортной компании по доставке этого беспилотника или комплектующих к нему», - сделал вывод Рогов.

Соцсети

Соцсети

Он отметил, что ВСУ помогает и другая американская логистическая компания – для перевозки миномётов «давно используют микроавтобусы глобальной почтовой службы DHL».