Немецкий ученый: ядерный арсенал РФ способен превратить мир в руины

Ядерного потенциала России хватило бы для того, чтобы «превратить земной шар в руины». Об этом заявил научный сотрудник Гамбургского Института исследования проблем мира и политики безопасности, координатор проекта по проблемам глубоких сокращений ядерных вооружений Ульрих Кюн.

«Даже если бы половина этого оружия вышла из строя, взрывной силы России все равно хватило бы, чтобы превратить весь земной шар в руины», — заявил Ульрих Кюн. Его слова приводит ZDFheute .

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей. Именно поэтому она никогда не должна быть развязана. Также российский лидер говорил о том, что у РФ нет никакой необходимости наносить ядерный удар по украинской территории. При этом он отметил, что в крайнем случае российская сторона будет защищаться всеми возможными способами.