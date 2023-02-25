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28 минут назад

Немецкий ученый: ядерный арсенал РФ способен превратить мир в руины

Ura.Ru

Ядерного потенциала России хватило бы для того, чтобы «превратить земной шар в руины». Об этом заявил научный сотрудник Гамбургского Института исследования проблем мира и политики безопасности, координатор проекта по проблемам глубоких сокращений ядерных вооружений Ульрих Кюн.

Немецкий ученый: ядерный арсенал РФ способен превратить мир в руины
Фото: Ura.RuUra.Ru

Ученый предположил, что РФ имеет в распоряжении порядка 6000 единиц ядерного оружия.

«Даже если бы половина этого оружия вышла из строя, взрывной силы России все равно хватило бы, чтобы превратить весь земной шар в руины», — заявил Ульрих Кюн. Его слова приводит ZDFheute.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей. Именно поэтому она никогда не должна быть развязана. Также российский лидер говорил о том, что у РФ нет никакой необходимости наносить ядерный удар по украинской территории. При этом он отметил, что в крайнем случае российская сторона будет защищаться всеми возможными способами.

Армия,Владимир Путин,
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