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36 минут назад

Рогов назвал возможные сроки наступления ВСУ в Запорожской области

Lenta.ru

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал возможные сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью политика радиостанции «Комсомольская правда».

Рогов назвал возможные сроки наступления ВСУ в Запорожской области
Фото: Соцсети Соцсети

«Мы ждем и прекрасно понимаем, что попытка наступления может произойти ближе к концу марта, так как к этому времени они смогут наловить достаточное количество людей, которых смогут кинуть в топку», — заявил Рогов.

Он отметил, что в данный момент происходит концентрация украинских войск в Днепропетровской области. Кроме того, по словам политика, в подконтрольной Киеву части Запорожья в «сумасшедшей спешке» возводят укрепленные районы.

При этом Владимир Рогов подчеркнул, что российские военные осведомлены о планах ВСУ и хорошо подготовлены к отражению возможного наступления.

Ранее Рогов обвинил США в принуждении Киева к наступлению на южном направлении. По его мнению, подтверждением этого является визит президента США Джо Байдена в Киев.

Армия,Владимир Рогов,Джозеф Байден,
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