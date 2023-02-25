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15 минут назад

СМИ: западные танки на Украине столкнутся с неожиданными препятствиями

Майк Габриелян

Западные тяжелые танки не смогут перебраться через украинские мосты, построенные с учетом гораздо меньших нагрузок. Такой прогноз сделала французская журналистка Кристель Неан, сообщает Sputnik.

СМИ: западные танки на Украине столкнутся с неожиданными препятствиями
Фото: U.S. Army / Markus RauchenbergerU.S. Army / Markus Rauchenberger

«Танки, которые будут поставляться на Украину, совершенно не приспособлены к характеру местности», - сказала эксперт.

По ее словам, скоро фронт увидит интересные вещи - как Abrams или Leopard «просто утонут в грязи». С доставкой также будут проблемы, потому что многие мосты на Украине не выдержат тяжесть машин весом более 50 тонн.

Кристель добавила, что Франция совершает позорные вещи, отправляя Киеву вооружение, ведь «уже в 2014 году было известно, что украинская армия совершает военные преступления».

Ранее эксперты перечислили главные недостатки танков Abrams.

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