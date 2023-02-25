СМИ: западные танки на Украине столкнутся с неожиданными препятствиями

Западные тяжелые танки не смогут перебраться через украинские мосты, построенные с учетом гораздо меньших нагрузок. Такой прогноз сделала французская журналистка Кристель Неан, сообщает Sputnik.

«Танки, которые будут поставляться на Украину, совершенно не приспособлены к характеру местности», - сказала эксперт.

По ее словам, скоро фронт увидит интересные вещи - как Abrams или Leopard «просто утонут в грязи». С доставкой также будут проблемы, потому что многие мосты на Украине не выдержат тяжесть машин весом более 50 тонн.