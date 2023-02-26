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20 минут назад

В минобороны России сообщили об уничтожении ремонтной базы украинской техники в ДНР

Газета.Ruиещё 4

В Минобороны России сообщили о том, что Вооруженные силы России уничтожили украинскую ремонтно-восстановительную базу вооружения и военной техники в районе населенного пункта Старорайское в Донецкой народной республике за последние сутки ведения боевых действий.

МО РФ сообщило об уничтожении ремонтной базы украинской техники в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Населенный пункт находится менее, чем в 50 км от города Артемовск, под которым в настоящее время ведутся ожесточенные бои.

В Минобороны России также сообщили о нанесении огневого поражения ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил ТАСС, что Киев пока не начал спасать свои подразделения из Артемовска (украинское название – Бахмут).

«На текущий момент признаков того, что киевский режим начал выводить из города своих боевиков <…> пока нет», — сказал он.

Вечером 25 февраля появились сообщения о том, что Вооруженные силы Украины подорвали дамбу на севере Артемовска (украинское название — Бахмут), чтобы замедлить продвижение российских сил к городу.

Армия,Денис Пушилин,Минобороны России,
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