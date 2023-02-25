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20 минут назад

На Западе и Украине допустили отступление ВСУ из Артемовска

Lenta.ru

Западные и украинские официальные лица допускают отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска (украинское название — Бахмут) на фоне постепенного продвижения российских сил. Об этом пишет английская газета The Times со ссылкой на источники.

The Times: ВСУ могут отступить из Артемовска
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как стало известно изданию, на Западе и Украине понимают, что бойцы ВСУ могут оказаться полностью окружены в городе и оставлены без путей снабжения. Также, как отмечается в материале, последние успехи российских войск привели к тому, что украинские власти стали публично приуменьшать значение боев за город.

Ранее американский наемник Трой Оффенбекер оценил срок жизни бойца ВСУ в ходе сражения за Артемовск. По его мнению, он составляет четыре часа.

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