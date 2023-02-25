Украина расширит заминированную полосу вдоль границ с РФ и Белоруссией

Украинские военные проведут дополнительное минирование на российско-украинской и белорусско-украинских границах. Ширина защитной полосы увеличится до двух км. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГПС Украины.

В ведомстве пояснили, что полоса фактически будет представлять собой «заминированную территорию».

Верховная рада разрешила привлекать для выполнения функций пограничников солдат и офицеров ВСУ, Нацгвардии и полиции, уточнили в госпогранслужбе.

По данным агентства, белорусские пограничники отмечали ранее, что украинские военнослужащие продолжают демонстративно минировать приграничные районы, совершают провокации.