Украина расширит заминированную полосу вдоль границ с РФ и Белоруссией

Украинские военные проведут дополнительное минирование на российско-украинской и белорусско-украинских границах. Ширина защитной полосы увеличится до двух км. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГПС Украины.
В ведомстве пояснили, что полоса фактически будет представлять собой «заминированную территорию».
Верховная рада разрешила привлекать для выполнения функций пограничников солдат и офицеров ВСУ, Нацгвардии и полиции, уточнили в госпогранслужбе.
По данным агентства, белорусские пограничники отмечали ранее, что украинские военнослужащие продолжают демонстративно минировать приграничные районы, совершают провокации.
Ранее сообщалось, что отряд польских полицейских провел на Украине работы по разминированию. Привлечение саперов объяснялось нехваткой в ВСУ соответствующих специалистов.