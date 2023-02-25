СМИ: Китай может передать России дроны и артиллерию

В настоящее время Китай, призывая к мирным переговорам для урегулирования конфликта на Украине, рассматривает возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в боевых действиях. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки, также сообщает, что КНР намерена поставить России беспилотники и боеприпасы. При этом пока Пекин не принял окончательного решения, однако переговоры с Москвой все еще продолжаются.