Бывший военный США Эндрю Питерс, действовавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб 16 февраля на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию WPR.

Ранее сообщалось, что Пентагон за год передал Украине более 1,15 миллиона артиллерийских снарядов. Всего за год было организовано 995 самолетных вылета. Также оружие доставлялось на 61 корабле, 143 поездах и почти 6,5 тысячи грузовиках.