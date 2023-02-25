Спецоперация на Украине 25 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 февраля 2023 года.

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На Западе допустили, что Киев выведет ВСУ из Артемовска

Не исключено, что украинской армии придется покинуть Артемовск, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на The Times.

Как сообщают западные и украинские чиновники, Вооруженные силы бывшей советской республики могут быть полностью окружены российской армией, в результате чего останутся без путей снабжения. По этой причине может произойти вывод войск из населенного пункта.

Таким образом, преуменьшается стратегическая ценность территории. Источники издания из числа военных говорят, что отступление для ВСУ может обернуться большими потерями.

Украинские войска обстреляли Перевальск ракетами из РСЗО HIMARS

Киев обстрелял населенный пункт Перевальск, сообщает РИА Новости.

Это произошло в 01.55. Украинские вооруженные силы выпустили две ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

РСЗО HIMARS разработана в 1996-2000 годах. Ее выпуск начался в 2003 году. Система может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. HIMARS способна стрелять на расстояние до 80 километров.

Российский разведчик заявил, что ВСУ в боевых действиях пытаются вести себя более мобильно

Войска Украины в ходе боев пытаются действовать более мобильно, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского сапёра-разведчика с позывным Нафаня.

По его словам, украинские Вооруженные силы изменили тактику ведения боя. Сапер назвал это мутацией. Как отметил военный, украинские солдаты отходят от использовавшихся ранее стандартов.