Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК «Вагнер» избил полицейских

Бежавший в Норвегию бывший командир частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Андрей Медведев поучаствовал в драке и избил полицейских. Об этом сообщает TV2.

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По информации телеканала, драка с участием наемника произошла в ночь на 22 февраля возле одного из пабов в центре Осло. Во время задержания Медведев оказал сопротивление полиции, ударив ногой одного или нескольких стражей порядка.

Адвокат Медведева Брюньульф Риснес заявил о «недоразумении». По его словам, его клиент был пьян и не понимал, почему на место прибыла полиция, поскольку не знает норвежского языка. Сам Медведев вину не признал.

После задержания вагнеровца поместили в следственный изолятор, а после допроса отпустили. Ему предъявили обвинения в насилии и насилии в отношении государственного чиновника.

Ранее участник ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев рассказал о побеге под пулями из зоны специальной военной операции в Норвегию. До этого его работу в компании подтвердил Пригожин.