ВСУ обстреляли Перевальск из РСЗО HIMARS

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел 01.55 по населенному пункту Перевальск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.