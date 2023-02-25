ВСУ обстреляли Перевальск из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Перевальск, выпущены две ракеты из РСЗО HIMARS.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел 01.55 по населенному пункту Перевальск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Ранее "Свободная пресса" писала, что украинские боевики несли артиллерийский удар по Васильевке в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его информации, удары наносились из тяжелых вооружений по автовокзалу.