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1 час назад

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области

Елена Прошина

23 февраля в украинской столице сработало предупреждение о воздушной атаке, сообщает «Царьград».

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области
Фото: Министерство обороны РФМинистерство обороны РФ

В городе раздавались звуки, похожие на взрывы. Они продолжались и после отмены предупреждения о налете. Над украинской столицей и Киевской областью работают средства противовоздушной обороны. Гражданам рекомендуется не покидать укрытия до отмены тревоги. По предварительным данным, украинской стороной сбит некий летающий объект.

Ранее сигнал об атаке с воздуха прозвучал в Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях.

В последний раз взрывы в Киеве были зафиксированы 23 февраля. Тогда воздушная тревога объявлялась четыре раза за день. При этом российские военные об ударах в этих областях не сообщали.

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