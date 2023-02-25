Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области

23 февраля в украинской столице сработало предупреждение о воздушной атаке, сообщает «Царьград».
В городе раздавались звуки, похожие на взрывы. Они продолжались и после отмены предупреждения о налете. Над украинской столицей и Киевской областью работают средства противовоздушной обороны. Гражданам рекомендуется не покидать укрытия до отмены тревоги. По предварительным данным, украинской стороной сбит некий летающий объект.
Ранее сигнал об атаке с воздуха прозвучал в Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях.
В последний раз взрывы в Киеве были зафиксированы 23 февраля. Тогда воздушная тревога объявлялась четыре раза за день. При этом российские военные об ударах в этих областях не сообщали.