Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области

23 февраля в украинской столице сработало предупреждение о воздушной атаке, сообщает «Царьград».

Фото: Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

В городе раздавались звуки, похожие на взрывы. Они продолжались и после отмены предупреждения о налете. Над украинской столицей и Киевской областью работают средства противовоздушной обороны. Гражданам рекомендуется не покидать укрытия до отмены тревоги. По предварительным данным, украинской стороной сбит некий летающий объект.

Ранее сигнал об атаке с воздуха прозвучал в Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях.