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19 минут назад

В НАТО заявили, что их тревожит укрепление российско-китайских отношений

ТАСС

Укрепление российско-китайских отношений вызывает тревогу в НАТО. Об этом заявил в пятницу заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ в интервью Радио Румынии.

В НАТО заявили об угрозе российско-китайских отношений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"К сожалению, российско-китайские отношения углубляются, и это, действительно, тревожит", - сказал он.

"Китай разделяет намерение России изменить правила на международном уровне, - утверждал Джоанэ. - Два авторитарных режима <...> разделяют одну цель - ослабить Запад".

С одной стороны, Китай пытается помочь России, утверждал он, а с другой, - "представить себя перед развивающимся миром, глобальным югом, Африкой, Азией и Латинской Америкой мирной державой, которая растет экономически, но не является ни милитаристской, ни угрожающей". "Стало быть, ведет эту коммуникационную игру, поддерживая русских, и это факт, и с другой стороны, стараясь произвести впечатление неприсоединившейся страны и пытаясь привлечь к китайскому или китайскому и российскому делу многие страны, которые еще сомневаются".

Заместитель генсека НАТО прокомментировал и выдвинутый Китаем мирный план по Украине.

"Это - игра, в том числе мирная инициатива, - сказал он. - <...> Это мирное предложение предназначено для коммуникации с развивающимся миром. То, что предложил Китай, <...> это - предложение ко всему миру по проблемам безопасности".

"Таким образом, Китай заинтересован в том, чтобы эта война продолжалась, потому что она удерживает нас в Европе и ослабляет русских, - полагает Джоанэ. - Асимметрия силы в российско-китайском тандеме растет в пользу Китая, и в то же время Китай хочет использовать этот период, чтобы нарастить свое международное влияние".

Армия,Мирча Джоанэ,НАТО,
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