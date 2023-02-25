В НАТО заявили об угрозе российско-китайских отношений

С одной стороны, Китай пытается помочь России, утверждал он, а с другой, - "представить себя перед развивающимся миром, глобальным югом, Африкой, Азией и Латинской Америкой мирной державой, которая растет экономически, но не является ни милитаристской, ни угрожающей". "Стало быть, ведет эту коммуникационную игру, поддерживая русских, и это факт, и с другой стороны, стараясь произвести впечатление неприсоединившейся страны и пытаясь привлечь к китайскому или китайскому и российскому делу многие страны, которые еще сомневаются".