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39 минут назад

Шойгу: Россия будет отодвигать угрозу от границ в зависимости от выданного Украине оружия

ТАССиещё 5

Россия будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ - как далеко, будет зависеть от того, какое оружие будет выдано западными странами Украине. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в комментарии телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".

Шойгу: России придется отодвигать угрозу от своих границ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это зависит от того оружия, которое будет выдано", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина, который выложил фрагмент передачи в своем Telegram-канале.

Путин рассказал о цели Запада в отношении России

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия будет вынуждена отодвигать угрозу дальше от своих границ в случае получения киевским режимом от Запада более дальнобойных систем.

Армия,Павел Зарубин,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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