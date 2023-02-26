Шойгу: России придется отодвигать угрозу от своих границ

Россия будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ - как далеко, будет зависеть от того, какое оружие будет выдано западными странами Украине. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в комментарии телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".