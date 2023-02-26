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4 минуты назад

Германия решила восполнить свои военные запасы

Lenta.ruиещё 4

Глава Минобороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ARD сообщил о решении страны восполнить запасы бундесвера, которые почти иссякли в связи с предоставлением Украине военной помощи. Для этого Берлин планирует до конца марта подписать контракты на закупку самоходных артиллерийских установок (САУ), передает ТАСС.

Германия решила восполнить свои военные запасы
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«Если все получится, контракты на [закупку] новых гаубиц будут подписаны к концу следующего месяца», — заявил он. Глава ведомства не стал уточнять, сколько единиц техники планируется приобрести.

Ранее стало известно, что тысячи человек в субботу, 25 февраля, собрались на митинг в центре Берлина, чтобы поддержать мирные инициативы и высказаться против поставок оружия на Украину. Выйти немцев на протестное шествие призвала депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт. По ее словам, граждане должны потребовать у канцлера Германии Олафа Шольца немедленно прекратить эскалацию конфликта, перестать поставлять Украине вооружения и возглавить общеевропейскую мирную инициативу.

Армия,протесты Франция,Борис Писториус,Сара Вагенкнехт,Олаф Шольц,Бундестаг,
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