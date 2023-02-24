В ДНР выступили против прекращения СВО

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выступил против немедленного завершения специальной военной операции (СВО). Так в своем Telegram-канале он прокомментировал предложения КНР по урегулированию конфликта на Украине.

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«Прекратить СВО, не достигнув ее целей, означает просто отложить новую войну на более поздний срок. А значит, и план Китая нельзя назвать приемлемым по соответствующим "украинским" пунктам, но он ярко демонстрирует разницу в подходах», — высказался Пушилин.

По его словам, Пекин в своем документе выступает за «тушение пожара водой», в то время как Вашингтон предлагает тушить его бензином.

«Позиции все более радикализируются, а векторы расходятся», — указал он.

Ранее 24 февраля власти Китая представили план по достижению мира на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В них Пекин призывает прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между Киевом и Москвой. Также КНР призвала стороны конфликта отказаться от менталитета холодной войны.

Позже депутат Госдумы Алексей Чепа назвал этот документ «очень выверенным». На Украине предложения КНР сочли неприемлемыми. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не считает этот документ мирным планом.