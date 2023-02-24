ФРГ дополнительно поставит Киеву еще четыре танка Leopard 2A6 из запасов бундесвера

Официальный Берлин направит киевскому режиму еще четыре основных боевых танка Leopard 2A6, которые будут взяты из запасов бундесвера. Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии.

Фото: Philipp Schulze, dpa, GlobalLookPress Philipp Schulze, dpa, GlobalLookPress

«Министр обороны Германии Борис Писториус принял решение передать Украине еще четыре боевых танка Leopard 2A6 из запасов Вооруженных сил ФРГ», - говорится в сообщении, которое было опубликовано в Twitter-аккаунте немецкого оборонного ведомства.

В заявлении Минобороны отмечается, что данная мера позволяет увеличить количество бронемашин, которые власти ФРГ обещали Киеву, с 14 до 18. Суммарно с танками Leopard 2A6 из Португалии и Швеции, подчеркнули в МО ФРГ, режим Зеленского получит 31 танк, из которого можно сформировать один украинский танковый батальон.