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1 час назад

Рогов порассуждал о возможном наступлении ВСУ в Запорожье

Lenta.ruиещё 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают силы в Днепропетровскую область для возможного наступления на запорожском направлении. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live», его рассуждения приводит ТАСС.

Рогов порассуждал о возможном наступлении ВСУ в Запорожье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На мой взгляд, речь идет о том, что они готовятся к наступлению, в принципе, об этом информация поступает из разных источников. Но людей у них не хватает», — объяснил он, отмечая, что в Днепропетровской области, на правом берегу Днепра, накапливается большое число украинских подразделений.

По утверждению Рогова, возможная наступательная операция ВСУ на запорожском направлении может быть обусловлена давлением со стороны западных стран, поставляющих Украине вооружение.

Ранее, 14 февраля, Рогов заявил, что количество украинских военных на запорожском направлении за неделю возросло на пять тысяч человек. При этом он уточнил, что несмотря на рост численности украинских военных, «запорожская линия боевого соприкосновения остается стабильной».

Армия,Владимир Рогов,
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