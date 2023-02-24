Рогов порассуждал о возможном наступлении ВСУ в Запорожье

«На мой взгляд, речь идет о том, что они готовятся к наступлению, в принципе, об этом информация поступает из разных источников. Но людей у них не хватает», — объяснил он, отмечая, что в Днепропетровской области, на правом берегу Днепра, накапливается большое число украинских подразделений.